Lo Juventus Club di Santa Maria Capua Vetere preso d’assalto. Un vero e proprio raid vandalico ad opera di ignoti contro la sede del tifo bianconero del comune in provincia di Caserta, in Campania. Vetrate rotte con un sasso, ritrovato all’interno dello Juventus Club (foto Facebook Domenico Quarracino), situato in via Nazionale Appia.





Nella tarda serata di ieri Domenico Quarracino, che dello Juve Club è il presidente, ha affidato a Facebook un duro sfogo: “Ancora una volta il nostro club è stato vittima di atti vandalici. Un vero e proprio assalto, con tanto di sasso regalo trovato in sede. Vetrate rotte e lesionate. Stranamente succede sempre in concomitanza o dopo certi incontri. Non è bello aprire una sede e trovarla così, soprattutto perché facciamo tanti sacrifici, anche economici. Questa è la difficile realtà in cui viviamo”.





Come ricordato da Quarracino, quello della scorsa notte non è il primo assalto che subisce lo Juventus Club di Santa Maria Capua Vetere, attaccato anche nel 2016: “Questo è il risultato dell’odio sportivo!”, aveva detto all’epoca Quarracino. Le cose, a distanza di quattro anni, sembrano non essere cambiate.