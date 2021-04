Manuel Locatelli ha detto di sentirsi pronto per una big, in Italia o all'estero. In Serie A, è risaputo, è la Juventus la squadra che ha messo maggiormente gli occhi su di lui. Anche perché un grandissimo ex regista come Andrea Pirlo apprezza molto il giocatore del Sassuolo: lo aveva già chiesto sul mercato l'estate scorsa, ma alla fine l'affare non si è concretizzato.



CENA TRA DIRETTORI - Una sera, in centro a Milano, attorno a una tavola imbandita, Fabio Paratici provò a convincere Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a lasciar partire subito Locatelli. Ma il club neroverde aveva deciso di tenere tutti i giocatori migliori, come Berardi, Boga e lo stesso centrocampista ex Milan. SCENARI CHE CAMBIANO - Alla fine di questa stagione, però, il Sassuolo sarà più propenso ad ascoltare offerte per il proprio metronomo. Ma a che prezzo? La cifra è già decisa: 40 milioni di euro. Se la Juve lo vorrà, e lo vuole, dovrà scucire quei soldi. Ma il periodo, si sa, non è dei migliori, quindi la società bianconera è alla ricerca della formula giusta per convincere Carnevali. In particolare, per quanto riguarda la modalità di pagamento.