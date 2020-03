Non solo mercato italiano per la Juventus, che da mesi è sulle tracce di Kaio Jorge, attaccante classe 2002 considerato il nuovo gioiellino del calcio brasiliano. Il giocatore ha una clausola di 75 milioni ma il presidente del Santos ha svelato di averlo trattato con la Juventus chiedendo non meno di 30 milioni (il 30% della cifra incassata dall'eventuale cessione andrà al fondo guidato dall'agente Giuliano Bertolucci). Come riporta Calciomercato.com, il Santos è aperto a trattare nonostante la clausola, e la Juve ha proposto un prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 20 milioni. Poco secondo il club brasiliano, che, considerando anche quel 30% che andrebbe in altre casse, chiede uno sforzo in più in modo da arrivare a incassarne 20 puliti. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, la Juve riflette e prepara il rilancio. Kaio Jorge può arrivare in bianconero.