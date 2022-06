Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 14 giugno:



CORRIERE DELLO SPORT - Assalto a de Ligt. Non solo l’addio di Chiellini e i 35 anni di Bonucci: l’olandese (scadenza 2024) frena davanti alla possibilità di prolungare. Chelsea, PSG e Manchester City in agguato: Allegri rischia di perderlo.



TUTTOSPORT - "Gatti sei come noi". L'investitura di Brio e Chiellini. I due grandi difensori non hanno dubbi sul neo bianconero. Brio rivive la sua parabola dalla C alla A: "Ha il carattere da Juve, ora dovrà imparare a gestire le pressioni". Chiellini: "Un marcatore duro, ha tutto".



GAZZETTA DELLO SPORT - La Juve fa l’esame a Suarez: Di María tentenna, il ‘Pistolero’ si offre.