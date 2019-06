Il neo presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha già più volte chiuso la porta in faccia alla Juventus nell'ambito dell'affare Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Rai Sport, però, tutto è possibile, soprattutto con una nuova società coinvolta nel futuro di uno dei talenti più importanti a livello internazionale. Soprattutto, la volontà del classe '97 sarebbe quella di giocare fin da subito in un grande club e la Juventus, in questo senso, sarebbe tra le prime scelte di Chiesa per il futuro.