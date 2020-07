1









Una partita da horror quella di Leonardo Bonucci ieri sera contro il Milan, da ex. Il difensore della Juventus però rimane un punto fermo della squadra di Sarri e lo sa anche il Manchester City, che nei mesi scorsi ha provato diverse volte a sondare il terreno. Il centrale piace a Guardiola che sta tornando alla carica, continua a corteggiarlo da vicino sperando in un'apertura da parte sua o della Juve. Per ora non è arrivata, anzi: il difensore è blindatissimo e ha un contratto fino al 2024.