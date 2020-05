Belle donne, notti brave e... L'ex attaccante del Parma Tino Asprilla ha preso parte a una diretta su Instagram con l'ex compagno Fabio Cannavaro, nella quale ha raccontato alcuni aneddoti dell'esperienza in Emilia: "Eravamo in ritiro, un compagno mi disse 'Vieni che ci sono 5-6 ragazze'. Ci divertimmo almeno fino alle 5 del mattino. Notti brave? Colpa di Massimo Crippa: mi portava sempre alle sue feste a Milano, Modena... (scherza, ndr)".



MALESANI - Asprilla parla poi del rapporto con Malesani, che provò a raddrizzarlo: "Mi ricordo quella volta della multa da 3 milioni che mi diede: la mangiai a tavola. Mi disse che era stufo, che dovevo cambiare e non potevo fare sempre casino a tavola altrimenti mi avrebbe ceduto. Non ero capace di stare in silenzio, dovevo fare scherzi a tutti. Veron mi prendeva in giro vedendomi in silenzio, alla fine tornai quello di sempre".