In attesa del verdetto legato al futuro di, la Juventus continua a pensare a un possibile sostituto da affiancare a Paulo Dybala e Alvaro Morata. L’ottimismo sulla permanenza a Torino del cinque volte Pallone d’Oro cresce, manon vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio.- Il nome dell’argentino è ormai da più stagioni nella lista dei dirigenti bianconeri. Nel caso in cui CR7 dovesse trasferirsi al Paris Saint Germain, club che sembra essere l’unico in grado di pagare un ingaggio monstre come quello del portoghese, il passaggio dell’ex capitano dell’Inter in bianconero potrebbe essere ancora più immediato. Non si tratterebbe di uno scambio a livello economico, perché i due club dovrebbero incontrarsi per trovare la giusta formula. Ma Allegri potrebbe avere in rosa una vera prima punta, mentre lo sceicco proseguirebbe la sua campagna acquisti miliardaria andando a formare un tridente clamoroso con Ronaldo-Mbappé-Neymar.- Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, in cima alla lista della Juventus c’è anche il nome di Gabriel Jesus. Il 24enne attaccante del Brasile e del Manchester City non è più considerato intoccabile dal suo allenatore Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo ha fatto sapere alla sua dirigenza che al centro dell’attacco del suo City vorrebbe vedere Harry Kane. A questo punto il centravanti verdeoro andrebbe sul mercato: il City lo valuta 50-60 milioni di euro, ma la Juventus starebbe lavorando tramite continui contatti tra intermediari per un prestito pluriennale con successivo riscatto.- Continuano a rimanere vive le opzioni: il primo difficilmente lascerà la Fiorentina in questa sessione di mercato, e per acquistarlo servirebbero circa 60 milioni di euro. Per il 19enne brasiliano, invece, la concorrenza del Milan è fortissima, mentre Kean è tornato all’Everton dopo un anno di prestito al Psg. Ma la Juventus difficilmente investirà una cifra superiore a quella incassata due anni fa per cedere il talento cresciuto proprio nelle giovanili bianconere.