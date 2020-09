Nonostante la tarda serata, all'eroporto di Caselle ci sono alcuni tifosi della Juve presenti pronti ad accogliere Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo infatti sbarcherà in queste ore a Torino con un volo partito da Madrid poco dopo le 22. Oggi il ritorno in Italia, domani le visite mediche prima di firmare con la Juventus per quello che sarà un ritorno dopo le due stagioni dal 2014 al 2016 nelle quali Morata ha vinto due scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Ora è pronto a iniziare una nuova avventura in bianconero, all'aeroporto i primi tifosi ad accoglierlo.