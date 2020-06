Paulo Dybala se la gioca a carte. In attesa di tornare in campo il 12 giugno nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, l'argentino ha lanciato la sfida sul suo profilo Instagram. Sguardo agguerrito e mazzo di carte "Uno" tra le mani, la didascalia della foto è forte e chiara: "Cosa scommettiamo?". E chissà se tra le mani gli capiterà un jolly proprio come quello che può usare Sarri quando lo mette in campo. Sì, perché da quando Paulo ha ricominciato a svariare lì davanti è stato devastante. E le altre squadre hanno dovuto "saltare il giro", proprio come a Uno.