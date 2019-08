Secondo quanto riportato da The Telegraph, il Manchester United avrebbe trovato l'accordo con il Leicester per il difensore centrale Harry Maguire. Un affare che - finalmente - potrà arrivare ad una conclusione, dopo più di un mese di trattativa: la cifra per l'acquisto ​è da capogiro, con i Red Devils che pagherebbero 85 milioni di sterline per Maguire, superando così le 75 spese dal Liverpool per Van Djiik nel gennaio del 2018. Con questo esborso e, soprattutto, a pochi giorni dalla chiusura del mercato, lo United potrebbe avere la necessità di cedere, con Lukaku primo nome sulla lista, con lo scambio intavolato con la Juventus e Dybala.