Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL Città di Torino, ha parlato della positività di Matthijs de Ligt e delle azioni della Juventus in tal senso: "Siamo stati subito informati dalla società - le parole di Testi a Tuttosport -. A quanto ci risulta, il giocatore sta bene e si trova ora in isolamento". In tanti si sono chiesti se all'interno dello spogliatoio bianconero ci sia qualcosa di particolare, la paura è che si sia formato un cluster, un focolaio all'interno del gruppo squadra. Testi rassicura: "La situazione è sotto controllo, non c'è nessun focolaio".