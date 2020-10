1









Il direttore di prevenzione dell'Asl di Torino, Roberto Testi, fa chiarezza su quanto accaduto nelle scorse ore, con sette calciatori della Juve che hanno rotto la bolla del JHotel, chi per raggiungere la propria nazionale, chi per trasferire il suo domicilio presso la sua abitazione. Queste le sue parole all'Ansa: “Il nostro compito è stato quello di trasmettere la segnalazione della Juventus, che ha avuto un comportamento esemplare, alla Procura. Spetterà ai magistrati valutare se c’è stato un reato, non certo a noi”.