Carlo Picco, direttore generale dell'ASL di Torino, ha parlato del caso dei granata in vista della sfida con la Lazio: "Il Dipartimento di prevenzione continua il monitoraggio e conferma, alla luce dei numerosi casi di variante inglese, la quarantena, che scade domani a mezzanotte. Riunire la squadra è impossibile". La gara rischia dunque di essere posticipata a causa dei troppi casi positivi nello spogliatoio del Toro. Sul rinvio della partita si attende la decisione della Lega: al momento, per ANSA, sarebbe intenzionata a confermare la gara delle 18.30. Al momento, Nicola ha 8 giocatori out per contagio.