Antonio D'Amore, direttore dell'ASL Napoli 2, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: "Anche chi ha fatto la terza dose booster ed è un contratto stretto è messo in attenzione e quest'attenzione viene praticata indossando una mascherina FFP2, ma mica si può giocare in mascherina? L'autorizzazione a partire è una cosa e il giocare è un'altra. Noi, come dipartimento di prevenzione, abbiamo fatto un'attenta analisi di tutti i contatti stretti dei soggetti positivi al Covid-19. In linea con la circolare Draghi, chi non ha completato il ciclo vaccinale e ha fatto la seconda dose più di quattro mesi fa deve andare in isolamento. Noi abbiamo applicato questo. Poi se ci sono vari accordi tra Lega, FIGC e non so chi più altri non lo so".