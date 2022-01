Il Napoli sarebbe in partenza per Torino, ma intanto è arrivato un comunicato della ASL Napoli 1 Centro in merito all'indagine epidemiologica, che si ritiene "conclusa"."In merito all’accertato focolaio di positività al Covid-19 relativo alla SSC Napoli - si legge - l’ASL Napoli 1 Centro rende noto che alla conclusione dell’indagine epidemiologica è stata. Per i contatti stretti individuati è invece stato disposto il rispetto di quanto previsto al punto 1 della Circolare del Ministero della Salute n°60136 del 30.12.2021 ( QUI cosa dice ).La Società Calcio Napoli, alla luce del sopracitato focolaio e nel principio della massima cautela, provvederà a valutare ogni altra misura preventiva/restrittiva utile ad impedire la diffusione del contagio".