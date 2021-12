Un'altra gara rinviata a causa dei casi Covid, un'altra partita bloccata dall'Asl di Napoli. Non si parla di calcio in questo caso, ma di basket, anche se quanto accaduto riporta con la mente al campionato scorso. Ma iniziamo dai fatti: l'asl Napoli 1 ha deciso di bloccare la partenza della Gevi Napoli per Venezia, costringendo al rinvio della gara del 26 dicembre contro la Reyer, valida per la 13esima giornata di andata del campionato di A di basket. Una decisione presa dalla Lega basket in seguito al "provvedimento assunto in data odierna dall'asl Napoli 1 centro che, a seguito di positività riscontrate nel gruppo squadra della Gevi, ha imposto allo stesso un periodo di quarantena con durata di sette giorni".

Impossibile quindi non ritornare al 4 ottobre 2020, quando il Napoli calcio fu bloccato proprio prima della partenza per Torino e per la sfida alla Juventus. Ma non solo. La mente, infatti, viaggia anche nel futuro, al 6 gennaio 2022, quando Juve e Napoli si affronteranno di nuovo, ma gli azzurri saranno in forte emergenza. "Cosa succederà in caso di una positività nel gruppo squadra del Napoli?", si chiedono i tifosi bianconeri...