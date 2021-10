Got questions for @LindaSembrant?

Un appuntamento da non perdere per i tifosi della: domanirisponderà alle domande che follower e tifosi bianconeri le faranno su Instagram., dunque: in attesa dunque del prossimo appuntamento, sabato 30 ottobre contro l'Inter, una bianconera sarà protagonista sui social. Dal 2019 alla Juventus, Linda Sembrant ha fin qui collezionato 47 presenze e 7 reti con la maglia bianconera. Dopo l'infortunio al ginocchio patito sul finire della scorsa stagione, la calciatrice svedese attende di debuttare anche quest'anno.