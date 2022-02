La Juventus è tra le pretendenti di Marco Asensio. Lo rivela Sport. Secondo il quotidiano spagnolo, il calciatore - in scadenza nel 2023 - non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto con il Real Madrid e potrebbe dunque salutare i blancos. Oltre ai bianconeri, in lizza ci sarebbero anche Milan, Arsenal, Liverpool, Bayern, Dortmund e Psg. La valutazione di Asensio oscilla tra i 50 e i 60 milioni di euro.