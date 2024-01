Non solo la vittoria sul campo, laieri sera con il match contro la Salernitana, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si è accaparrata anche un'altra gara: quella degli ascolti tv. Infatti, la gara tra la formazione piemontese e quella campana è stato il programma tv più visto di ieri, stando ai dati diffusi da Auditel. Canale 5 ha battuto Rai 1 facendo registrare il 21% di share. Gli spettatori che hanno seguito la partita sono stati 4 milioni e 238 mila spettatori. Mentre Rai1 si è fermata 2 milioni e 576 mila telespettatori. Non solo sul campo quindi, la Juve vince anche negli ascolti.