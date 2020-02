Oltre 8 milioni di telespettatori con il 30,84% di share per #MilanJuventus . Ottimi gli ascolti anche per gli spazi pre e post gara. #CoppaItalia .@RaiSport @RaiUno @Raiofficialnews — enrico varriale (@realvarriale) February 14, 2020

"Oltre 8 milioni di telespettatori con il 30,84% di share per #MilanJuventus . Ottimi gli ascolti anche per gli spazi pre e post gara", il vice-direttore di Rai Sport Enrico Varriale esulta per i grandi numeri di Milan-Juve, semifinale di andata di Coppa Italia andata in onda su Rai1. Un grande risultato non c'è che dire ma tanti tifosi bianconeri hanno fatto notare al giornalista il servizio - a loro mod rivedibile - offerto in occasione della gara e nel post partita. Non sono piaciute, in particolar modo, le parole di Pieri a commento della moviola della partita