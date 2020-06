In attesa del primo verdetto del calcio italiano che arriverà mercoledi prossimo all'Olimpico di Roma, quando si assegnerà la Coppa Italia, è gia sfida Juve-Napoli. I bianconeri intanto vincono già una sfida contro i partenopei: quella degli ascolti tv. Il match Juve-Milan ha tenuto incollati ai televisori 8.277.000 spettatori su Rai1, contro i 7.119.000 che ieri sera hanno visto l'altra semifinale Napoli-Inter. Un milione in più di telespettatori per i ragazzi di Sarri e si stima che per la finale si potrebbero anche superare i 10 milioni di spettatori.