Dalla Juve al Genoa, dal Genoa all'Ascoli: Elia Petrelli cambia squadra. Ecco il comunicato: "Dopo l’esordio nella s.s. 2018/19 in Serie C nell’Under 23 bianconera, Petrelli trova continuità nella seconda squadra della Juventus nella prima parte della stagione scorsa, mettendosi in luce nelle 15 presenze collezionate, condite da 5 gol (ben tre in Juventus U23-Pistoiese) e 4 assist. A gennaio scorso si trasferisce alla Reggina e debutta in Serie B nel maggio scorso, in occasione dell’ultima giornata di campionato contro il Frosinone. Con le selezioni giovanili della Nazionale Under 16, 18 e 19 ha collezionato 21 presenze e 3 gol. Il Club bianconero accoglie Elia con un caloroso benvenuto".