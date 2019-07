, che mette in mostra i migliori duo del passato recente bianconero e le loro reti sull'asse congiunto. A mettere a segno gli assist è questa volta è Kwadwo, protagonista di sei degli otto scudetti consecutivi prima della scorsa estate, quando si è trasferito all'Inter a parametro zero, mentre a segnare è Arturo, per quattro stagioni in bianconero prima di volare prima al Bayern Monaco e successivamente al Barcellona.