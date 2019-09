Kwadwo Asamoah sfida la Juve. L'esterno, oggi in forza all'Inter, ha concesso una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport, durante la quale ha commentato l'ottimo avvio dei nerazzurri, al momento in vetta alla classifica.



IN VETTA - "Stiamo lavorando tanto, in maniera giusta e continuiamo a ragionare per obiettivi minimi. Partita dopo partita, consapevoli di dover dare sempre il massimo. Raccogliere quattro vittorie in fila in questo avvio non è una cosa semplice, non sono risultati che ti piovono addosso. Continuiamo su questa strada, anche perché mancano ancora un sacco di gare. Quando si vince tutto diventa più facile: i successi ti danno energia e voglia. La cosa positiva è che ogni partita dimostriamo di crescere come squadra, sappiamo che c’è bisogno di tempo per inserire i nuovi arrivati”. SU CONTE - “Conte è un allenatore che chiede sempre il massimo: questo permette ai giocatori di essere fisicamente pronti quando scendono in campo. Mentalmente siamo sempre sul pezzo”.



SULLO SCUDETTO - “Noi al momento non pensiamo alla vittoria del campionato. Ogni gara è l’occasione per ottenere un risultato positivo, non guardiamo oltre. Vogliamo arrivare fino alla fine del campionato proseguendo su questa strada”.