Kwadwo Asamoah, esterno difensivo dell'Inter, ha parlato a Sky Sport anche della questione razzismo: ieri un altro episodio a Firenze, con vittima Dalbert. Il ghanese, ex Juve, ha detto la sua: "Per me è una situazione molto brutta da affrontare. Sono da tanti anni in Italia e ogni stagione puntualmente succede di assistere a episodi del genere. Durante la partita in parte si riesce a resistere perché, ad esempio nel mio caso, resto concentrato sul gioco e non mi fermo ad ascoltare quello che dice la gente sugli spalti. Altri giocatori invece non riescono a far finta di niente. L’Inter sta lavorando come società per evitare che questo accada. È da un sacco di tempo che succede, noi dobbiamo fare quanto messo in atto in altri Paesi per evitare che il razzismo si manifesti. A mio avviso, quello sarebbe un grande miglioramento per il calcio italiano".