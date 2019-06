Kwadwo Asamoah ha parlato del passato alla Juventus e del presente all'Inter ai microfoni di Ghossip.com:



CONTE VS ALLEGRI - "Ogni tecnico ha un suo credo. Con Conte devi sempre dare il massimo, non puoi sgarrare mai. Se salti una parte di allenamento per qualche motivo, il giorno dopo te la fa recuperare. Con Allegri è diverso: Conte non guarda mai al passato, non sta lì a contare i trofei vinti, ma ha la testa sempre rivolta alle prossime sfide. Dice le cose in faccia, che tu sia il primo o l'ultimo della squadra. Allegri è più riservato: parla ai 'vecchi' del gruppo e non davanti a tutti".



IN ALLENAMENTO - "Conte? Alla Juve anche dopo aver vinto lo scudetto, con ben sei giornate di anticipo, continuavamo ad allenarci come se non avessimo fatto ancora nulla. Ci hanno sempre raccontato che Conte era così anche da calciatore".



RIMPIANTI - "Per me è stato molto difficile lasciare la Juventus dopo tanti anni e tante vittorie. Ho pensato al futuro della mia carriera e della mia famiglia, avevo bisogno di una nuova sfida e l'ho trovata all'Inter. Voglio dare il meglio per aiutare il club a tornare a vincere. Quando stavo per lasciare la Juve, il Galatasaray mi voleva fortemente, aveva anche parlato con la società bianconera. Io ho aspettato, ma l'offerta per il mio nuovo contratto per restare a Torino non era il massimo per me".