Kwadwo Asamoah, ex terzino della Juventus oggi all'Inter, ha parlato ai microfoni di Ghgossip del futuro in nerazzurro con Antonio Conte in panchina: "Conte? E’ molto aggressivo e non molla mai, anche se vincevamo sempre. Non molla mai, anche quando eravamo campioni e la stagione era finita. Al secondo anno abbiamo vinto lo scudetto, mancavano 6 gare alla fine e in tutto il mondo quando hai vinto molli un po’ in allenamento, hai più giorni di riposo, ma lui non mollava mai. Voleva vincere tutte le partite per arrivare a un punto che nessuno poteva mai raggiungere in Italia. I compagni che hanno giocato con lui ci dicevano che era così anche da calciatore. Quando c’erano i giorni liberi, lui andava comunque ad allenarsi. E questa cosa l’ha portata anche nel suo modo di allenare. Alla Juventus in ogni allenamento dovevi dare il massimo. Quando c’erano gli allenamenti fisici e magari non riuscivi a portarli a termine per problemi o perché non stavi bene, il giorno dopo tornavi in squadra ti allenavi col gruppo e poi dovevi recuperare le parti che avevi saltato il giorno prima. Te la faceva pagare...".