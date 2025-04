AS - Niente Real Madrid per Huijsen? Irrompe un'altra big, pronta a pagare la clausola

AFP or licensors

Futuro Huijsen, le ultime

Il futuro dipotrebbe essere a Londra, questa l'indiscrezione delle ultime ore confermata da AS. Il difensore centrale spagnolo del Bournemouth , appena 20enne, è l'obiettivo principale del Chelsea , con il club disposto a pagare la clausola rescissoria da 60 milioni di euro (50 milioni di sterline) che porterebbe il giocatore via dal Vitality Stadium. Giorni fa, The Athletic ha riferito che, oltre al Chelsea, altre quattro squadre della Premier League ( Liverpool , Arsenal , Newcastle e Tottenham) sono interessate.Una delle squadre in allerta per il possibile accordo Chelsea-Huijsen è il Real Madrid che apprezza il giocatore da tempo. Il club spagnolo, si legge, ha dubbi però su uno sforzo economico così grande per un giovane difensore centrale, che ha appena compiuto 20 anni; ancora di più con l'arrivo di Asencio in prima squadra. In ogni caso, per l'ex Juventus è pronto il grande salto in una big. In questa stagione ha giocato 27 partite di campionato, 22 delle quali da titolare, e ha segnato due gol. C