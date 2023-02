In questi istanti dalla Spagna sta emergendo una clamorosa rivelazione di mercato riportata da As e che vede coinvolto l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic. Stando a quanto dichiarato dal quotidiano iberico, infatti, il centroavanti serbo sarebbe stato ad un passo dal vestire la maglia del Manchester United nella finestra del mercato invernale.- I Red Devils avevano infatti 'raggiunto un'intesa di massima con la società della Continassa per circa 100 milioni di euro, ma il suo agente Darko Ristic avrebbe poi fatto un passo indietro al momento di compiere l'atto finale', facendo saltare di fatto l'intera operazione.