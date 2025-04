AFP via Getty Images

AS - Juventus, occhi su Ederson ma attenzione alla concorrenza

18 minuti fa



Il giocatore dell'Atalanta, Ederson, stando a quanto riferisce oggi AS piace anche al Real Madrid. Il brasiliano dell'Atalanta ha catturato l'interesse del club spagnolo grazie alle sue ottime partite sia in Serie A che in Champions League, prima che l'Atalanta fosse eliminata per mano del Brugge. L'Atalanta non svenderà il giocatore del '99, il cui valore è stimato in almeno 75 milioni di euro. La sua capacità di ricoprire diversi ruoli, come mediano, centrocampista centrale o trequartista, è un punto di forza. Oltre alla Juventus, anche le squadre di Manchester United e City sono interessate. Perciò, il Real Madrid vuole battere la concorrenza e agire in tempo.