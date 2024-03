Un'ondata giudiziaria minaccia di colpire il panorama calcistico spagnolo. Secondo quanto riportato da 'AS', dalla mattinata di mercoledì 20 marzo sono in corso arresti e perquisizioni da parte dell'autorità giudiziaria. La giustizia avrebbe nel mirino gli accordi tra la Federcalcio spagnola e l'Arabia Saudita per l'organizzazione della Supercoppa. Le perquisizioni sembrano essere coinvolte anche la sede della RFEF (la Federcalcio spagnola) e la residenza dell'ex presidente Rubiales.Secondo quanto riferito da 'COPE', l'indagine che ha portato al blitz si concentra sulle accuse di corruzione e riciclaggio di denaro, e coinvolgerebbe alcuni accordi conclusi dalla RFEF negli ultimi cinque anni. In particolare, sembra che sotto la lente d'ingrandimento ci sia l'accordo stipulato con l'Arabia Saudita per l'organizzazione della Supercoppa spagnola.