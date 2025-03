AS - Huijsen ha impressionato De la Fuente: convocato con la Spagna?

AFP or licensors

Huijsen convocato dalla Spagna?

Prosegue la grande stagione disia a livello personale che di squadra. Il classe 2006 è diventato in poco tempo un titolare inamovibile del club conquistando la fiducia di tutto l'ambiente. Prestazioni che non sono passate inosservate tanto cheHuijsen, nato in Olanda ma con passaporto spagnolo, ha deciso di giocare per le furie rosse. Fino ad ora ha vestito la maglia dell'under 21 spagnola ma adesso è pronto al salto nella nazionale maggiore. Come riferisce AS, gli infortuni di Vivian e Laporte aprono la strada al giovane talento, che a meno di sorprese sarà convocato e a 20 anni potrebbe quindi esordire con la Spagna dei grandi. Il commissario tecnico, De la Fuente, ha parlato con il suo allenatore, Iraola, e le notizie sul difensore centrale ispano-olandese alto 1,97 metri sono formidabili.

Futuro Huijsen: c'è il Real Madrid

Oltre ad aver ottenuto l'attenzione del commissario tecnico, Huijsen ha acceso i riflettori anche per quanto riguarda il mercato. Da tempo in particolare si parla dell'interesse del Real Madrid per lui. La Juventus lo ha ceduto in estate per 15 milioni più bonus ma dopo pochi mesi vale già molto di più. La stagione in Premier League ha ulteriormente fatto crescere il difensore, le cui qualità le aveva già mostrate nelle giovanili della Juventus, con cui esordì in Serie A nella passata stagione prima del prestito di sei mesi alla Roma.