In una lunga intervista ai microfoni di AS, l'ex Juve Alvaroha raccontato di essere stato molto vicino all'Inter nei mesi scorsi. Ecco le sue parole: "Marotta mi ha portato allae abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. Sì, è vero che ero vicinissimo all'. Poi ho parlato con Simeone, per fortuna avevo diverse opzioni ma alla fine la decisione migliore è stata quella di restare a Madrid. Con Simeone è stato un colloquio faccia a faccia, in cui ci siamo detti tante cose, abbiamo condiviso tanti pareri e ho deciso che era meglio continuare. L'ho sempre ammirato come allenatore da fuori ed è un piacere lavorare con lui adesso. L'ho sempre detto. Quest'estate è stato fatto tutto perché potessi restare all'".