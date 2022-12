Lasi scioglie sul più bello, dopo essersi dimostrata solida e un pizzico fortunata nel tenere botta. Dopo il gol nei primi minuti di Muharemovic, i bianconeri di Brambilla si chiudono nella propria metà campo per respingere i continui assalti avversari: funziona, ma il castello crolla nei minuti finali. Prima Barba all’87’ e poi Antoniazzi al 90’ ribaltano il match e costringono la Juve a tornare a Vinovo con zero punti.Una sconfitta che fa scivolare la Juventus Next Gen al nono posto di una classifica che rimane comunque cortissima. Una sconfitta che ai punti ci può stare, viste le tante occasioni create dalla squadra di Bianchini. Una sconfitta che rappresenta un'altra occasione per imparare dai propri errori e crescere, in vista della seconda metà di stagione che vede i bianconeri impegnati nella corsa ad un posto nella post season.: 2-1: (Muharemovic 6', Barba 87', Antoniazzi 90'): Saio; Cariolato, Piana, Molnar, Gemignani; Barba, Casini (Nchama 46'), Antoniazzi; Bordo; Grandolfo, Parigi.. Volpe, Pigozzo, Gning, Fyda, Cester, Zanella, Bontempi, Davi, Lunghi, Grosso, Tremolada, Tardivo.. Bianchini: Raina, Savona, Riccio, Muharemovic, Mulazzi; Zuelli (Sersanti 60'), Palumbo, Besaggio (Barrenechea 67'); Cudrig, Cerri (Mancini 46'), Sekulov (Barbieri 70').. Garofani, Nzouango, Verduci, Bonetti, Rafia, Cotter, Iocolano, Lipari, Ntenda.. Brambilla: Zuelli (J), Piana (A), Mancini (J), Barbieri (J): signor Gianluca Renzi di PesaroFISCHIO FINALE90' - GOL ARZIGNANO, clamoroso nel finale, Antoniazzi trova il gol che ribalta il match87' - GOL ARZIGNANO, pareggia Barba76' - PALO ARZIGNANO, girata di Barba che spaventa i bianconeri61' - OCCASIONE ARZIGNANO, Nchama dal dischetto del rigore colpisce a botta sicura e sidivora un'occasione d'oro60' - Padroni di casa a caccia del pari, resiste la barricata bianconera46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO36' - ALTRA OCCASIONE ARZIGNANO, diagonale di Grandolfo e palo dei padroni di casa26' - OCCASIONE ARZIGNANO, conclusione di Barba ma Savona spazza sulla linea di porta19' - OCCASIONE ARZIGNANO, conclusione dentro l'area che esce fuori di poco6' - GOL JUVE, confusione in area, girata di Muharemovic che insacca e sblocca subito il match1' - Via al match!