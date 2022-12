IL TABELLINOArzignano-Juve Next Gen: 2-1Marcatori: (Muharemovic 6', Barba 87', Antoniazzi 90')Arzignano (4-3-1-2): Saio; Cariolato, Piana, Molnar, Gemignani; Barba, Casini (Nchama 46'), Antoniazzi; Bordo; Grandolfo, Parigi. A disp. Volpe, Pigozzo, Gning, Fyda, Cester, Zanella, Bontempi, Davi, Lunghi, Grosso, Tremolada, Tardivo. All. BianchiniJuventus Next Gen (4-3-3): Raina, Savona, Riccio, Muharemovic, Mulazzi; Zuelli (Sersanti 60'), Palumbo, Besaggio (Barrenechea 67'); Cudrig, Cerri (Mancini 46'), Sekulov (Barbieri 70'). A disp. Garofani, Nzouango, Verduci, Bonetti, Rafia, Cotter, Iocolano, Lipari, Ntenda. All. BrambillaAmmonizioni: Zuelli (J), Piana (A), Mancini (J), Barbieri (J)