Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Azrignano ha reso note le modalità di acquisto per il settore ospiti, in occasione della prossima sfida contro la Juve.'I tifosi ospiti che Domenica 11 Dicembre desiderano essere presenti allo stadio Dal Molin per la 18^ Giornata di Serie C, FC Arzignano Valchiampo – Juventus Next Gen, possono prenotare un biglietto attraverso il seguente link: https://forms.gle/FBx8nfU7hzvYE5xJ6.Verranno prese in considerazione solo le richieste che arriveranno entro le ore 19 di Sabato 10 Dicembre'.