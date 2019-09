La Juventus parteciperà anche all'edizione 2019 di Artissima Junior. Questo il comunicato a riguardo, sul sito ufficiale bianconero:



"Lo scorso anno è stato un successo, di partecipazione e presenze. Quest’anno… si riparte!



Artissima Junior, il progetto dedicato ai giovani visitatori di Artissima (1-3 novembre, Oval Lingotto, Torino) vivrà quindi la sua seconda edizione. L’obiettivo è far vivere ai bambini fra i 6 e gli 11 anni un’esperienza artistica immersiva e partecipata.



Quest’anno, la collaborazione sarà sviluppata con un giovane duo di artisti, Valentina Ornaghi (Milano, 1986) e Claudio Prestinari (Milano, 1984), che attraverso un processo di creazione in costante dialogo e scambio accompagneranno i giovani visitatori di Artissima in una nuova avventura nel mondo dell’arte contemporanea.



Il concept di quest’anno si chiama “Sopra Sopra”: un progetto che diventa un’opera d’arte collettiva sospesa tra installazione e oggetto d’uso. Al centro dell’idea c'è il marmo, un materiale prezioso legato alla storia della scultura italiana, ma al contempo parte dell’arredamento e dell’architettura domestica, facilmente riconoscibile dai bambini come una superficie che non bisogna rovinare giocando. Rompendo le convenzioni, Ornaghi e Prestinari invitano i partecipanti a intervenire sopra tavoli in marmo disegnando con i colori a cera, ma con un’attenzione importante: invece di scarabocchiare i partecipanti dovranno seguire regole precise.



Un processo condiviso, quindi, che vedrà tavoli inizialmente monocromi e distanti unirsi a formare un tavolo unico, una sinfonia di colori che comporrà il logo Juventus e si farà portatore di nuovi significati e possibilità: un vero e proprio campo di gioco, che vedrà, attraverso i concetti di allenamento e rispetto delle regole del gioco, la creazione di qualcosa di unico e speciale, offrendo un’infinità di risultati possibili in cui l’apporto creativo di ciascuno esalta quello dell’altro.



Non è finita: “Sopra Sopra” sarà anche anche un activity book, animato da adesivi, disegni, e istruzioni creative: una sorta di “traccia mobile” dei momenti passati ad Artissima Junior, un allenamento alla creatività, una palestra artistica da portare a casa e mostrare ad amici e parenti.



Se avete fra i 6 e gli 11 anni… ci vediamo ad Artissima, dal 1 al 3 novembre a Torino, Oval Lingotto!".