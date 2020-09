Saranno tanti i giocatori in casa Juventus, se non tutti, che avranno i riflettori puntati addosso, tra cui lo stesso Pirlo, alla prima esperienza in panchina. Tra questi c’è Arthur, sbarcato a Torino nell’ambito dello scambio che ha portato Pjanic a Barcellona. Il centrocampista brasiliano si sta rivelando uno dei più postivi in questi giorni di ritiro alla Continassa. Naturalmente dovrà confermarsi in campionato, nel frattempo l’ex Gremio suona la carica sui social: “Ci stiamo preparando”.