Arthur Melo ha parlato dopo la vittoria della Juventus sulla Roma. Ecco le sue dichiarazioni: ​«È stata una vittoria difficile, a un certo momento della partita abbiamo dovuto difendere di più, l'abbiamo fatto bene e va dato merito di questo a tutta la squadra. Quando poi c'è stata la possibilità di attaccare e cercare il gol, siamo stati bravi. Personalmente devo ringraziare lo staff tecnico che mi è sempre stata vicino. Pirlo parla sempre con me, mi chiede dove e come preferisco giocare, e sono molto contento del percorso. La vittoria della Supercoppa è stata molto importante, ci ha dato molta fiducia, che è fondamentale per la squadra».