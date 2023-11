Nonostante l'ottimo impatto avuto a Firenze, il futuro di Arthur è incerto; il brasiliano infatti è in prestito dalla Juve con la Fiorentina che potrebbe riscattarlo per 20 milioni. Una cifra che il club viola avrebbe già deciso di non pagare, riferisce la Gazzetta dello Sport. A fine stagione la Fiorentina proverà a trovare altre soluzioni, a queste condizioni è improbabile la permanenza di Arthur.