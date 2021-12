Lazio e Juventus pensano allo scambio Luis Alberto-Arthur. Questa l'indiscrezione riportata da Sport Mediaset oggi su un possibile scenario di mercato che risolverebbe le rispettive situazioni di insoddisfazione dei due calciatori.Uno scambio per accontentare tutti: quello a cui starebbero pensando, secondo Sport Mediaset,. Sul piatto ci sarebbero i cartellini di. E in effetti, se andasse in porto, questa soluzione potrebbe risolvere più di un problema a ogni parte coinvolta. Non è un mistero che i rapporti tra lo spagnolo e Sarri non siano idilliaci, né che all'allenatore toscano manchi un vero regista di centrocampo. Fronte Juve, Arthur si è finora rivelato un flop e Allegri non sembra vederlo, tant'è che lo ha impiegato col contagocce. I rispettivi reparti, dunque, potrebbero avere bisogno dei due giocatori. Per Sport Mediaset l'ostacolo principale è il valore dei cartellini, questione sulla quale le parti dovrebbero lavorare molto qualora decidessero di intavolare una trattativa concreta.