Da una parte l'apertura di Arthur, dall'altra anche un po' di sfortuna. Il centrocampista brasiliano ha cambiato atteggiamento nei confronti della Juventus: complice anche una situazione complicata al Barcellona, l'ipotesi Juve non gli è sembrata così semplice da scartare. Sorge però un problema, come sottolinea il Corriere di Torino: adesso la situazione potrebbe paradossalmente ribaltarsi dopo l'infortunio di De Jong, centrocampista olandese proprio in forza ai blaugrana. Uno stop che non ci voleva per Setien, che in Champions dovrà patire già le assenze di Vidal e Busquets per squalifica.