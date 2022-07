. Dopo l’addio di Aaron Ramsey, anche quello disembra più vicino con il Valencia che preme. Federico Cherubini, ds della Juve, non ha preso parte alla tournée americana per portare avanti il mercato liberando spazio in rosa per la seconda fase del mercato. Continuano i contatti tra la Juventus e il Valencia, con Rino Gattuso che ha alzato il pressing sull’ex Barcellona che ha tanta voglia di cambiare aria per riconquistare la Nazionale e il Mondiale. Il giocatore è intrigato dal sempre più probabile ritorno in Liga e più vicine sono segnalate anche la Juventus e il Valencia, spiega Tuttosport.E un buon compromesso, con tanto di fumata bianca, potrebbe arrivare già in settimana. Attenzione anche ad Adrien, che ha il contratto in scadenza (2023) e piace al Monaco.