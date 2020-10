Questa sera in mezzo al campo all'Allianz Stadium, per provare ad aggirare il roccioso Verona con la qualità del palleggio, la Juventus si affiderà ad Arthur. Il centrocampista brasiliano ha più di un motivo per ben figurare...

COSÌ SCRIVE TUTTOSPORT - "Di certo la capacità di Arthur di tenere la palla incollata al piede e la sua abilità nel fraseggio stretto possono essere preziose per eludere il pressing degli uomini di Juric: a patto di non eccedere con la prima, che altrimenti rischierebbe di ritorcersi contro di lui. E una grande prova stasera sarebbe invece preziosa per Arthur, per guadagnarsi il posto che di sicuro brama nella sfida contro gli ex compagni del Barcellona, per la quale però le scelte fatte finora sembrano dare più chance a Bentancur e Rabiot".