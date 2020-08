Arthur Melo non vede l'ora di mettersi tutto alle spalle. Il contenzioso col Barcellona, l'incidente in macchina di una settimana fa e le conseguenti polemiche. Il giocatore vuole rispondere sul campo alle critiche che gli sono arrivate ancora prima di debuttare con la Juve. Arrivato dal Barcellona nell'ambito dello scambio con Pjanic,, il nuovo allenatore si ritrova tra le mani questo talento classe '96 che vuole prendersi subito un ruolo da protagonista.- Dove? Ovunque. A centrocampo può giocare in qualsiasi ruolo, l'ha detto lo stesso Pirlo durante la conferenza di oggi : "Bravo giocatore, visto e ammirato al Barcellona negli ultimi anni. Per me è di costruzione, può fare più ruoli. Mezzala, centrocampista a due. Può fare più ruoli, tornerà molto utile durante la stagione".. Giocatori come Arthur faranno da ago della bilancia. Il suo ruolo naturale è quello di interno di centrocampo in un reparto a tre, ma all'occorrenza può essere anche quel regista che oggi la Juve sta cercando sul mercato. Duttilità come parola d'ordine, Pirlo vuole sfruttare al massimo le sue qualità e la capacità di adattarsi a più ruoli.- Arthur ma non solo, perché nella rosa a disposizione di Pirlo (finora) ci sono altri giocatori in grado di cambiare volto alla squadra., Pirlo può schierarlo indistintamente terzino destro se dovesse confermare la difesa a quattro, qualche metro più avanti se opterà per un centrocampo a cinque o nell'eventuale tridente d'attacco. E il risultato è garantito. Tutto da scoprire l'altro jolly dell'allenatore,. Insomma, Pirlo ha in mano i suoi jolly da calare quando servono. Arthur in mezzo al campo può giocare ovunque, e non vede l'ora di dimostrarlo.