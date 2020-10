3









Alti e bassi per Arthur Melo nei primi mesi alla Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo Sport il brasiliano sarebbe un "Incompreso a Torino". I motivi: da una parte il cambiamento a un nuovo tipo di calcio, dall'altra l'adattamento a una città che non conosceva e nella quale deve ancora ambientarsi. Dal tiki-taka alla tattica in ogni dettaglio, dal caldo di Barcellona al freddo di Torino. Nello spogliatoio però lo stanno aiutando a calarsi nella mentalità Juve, in particolare ha fatto gruppo con gli altri brasiliani Alex Sandro e Danilo.