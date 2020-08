3









Quando due non si stanno simpatici, ogni scusa è buona per punzecchiarsi e prendersi a male parole. E così, anche se mancano poche ore alla semifinale di Europa League tra Inter e Shakhtar tanti tifosi nerazzurri hanno trovato il tempo di commentare l'incidente del neo-juventino Arthur. Che ha sbattuto la sua Ferrari risultando positivo all'alcool test (0.55, in Spagna in limite è di 0.25). Proprio questo hanno sottolineato i tifosi della Juve.



In Italia sarebbe stato di poco sopra la soglia di tolleranza. In Spagna, di fatto, era al doppio del limite consentito ma tutti sappiamo che con 0.55 non s è certo incapaci di guidare un'auto. Non la pensano così gli interisti che si sono scagliati contro il calciatore ed i media "cattivi" che invece hanno massacrato Brozovic per le sue bravate alla guida dell'auto e, più di recente, ad un Pronto Soccorso dove voleva che un amico fosse medicato prima degli altri. Fatto sta che anche a campionato fermo juventini e interisti proprio non riescono a non litigare.