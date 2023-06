Federico Pastorello, agente di, parla così a Sky Sport, anticipando il rientro del centrocampista brasiliano a Torino."Adesso rientra alla Juventus dal prestito al Liverpool e dovremo trovare una soluzione perché non credo rientri nei piani di Allegri. Guarderemo sia per opportunità in prestito sia, speriamo, a titolo definitivo"."Per Pereyra c'è un dialogo aperto con l'Udinese, è possibile che rimanga. Ma c'è il desiderio, giustificato visto le prestazioni degli ultimi due tre anni di provare ad avere un'opportunità in un club che possa fare le coppe europee, ma con l'Udinese abbiamo un ottimo rapporto e non escludo che possa rimanere. De Vrij e Acerbi? Vediamo ma dovrebbero rimanere entrambi".