Non certo una novità, visto che ormai è da tempo che il Liverpool ha deciso di non riscattarema adesso è arrivata la conferma ufficiale di: "Vorrei augurare il meglio ad Arthur mentre il suo periodo di prestito volge al termine, la sua professionalità e capacità erano chiare a tutti coloro che hanno lavorato con lui". Il brasiliano tornerà alla Juventus in estate e poi cercherà insieme al club una nuova destinazione.Oltre all'allenatore dei Reds, anche Henderson ha parlato del suo compagno: "A nome di tutti i giocatori vorrei augurare ad Arthur buona fortuna per tutto ciò che verrà dopo nella sua carriera. Parlo fortuna perché è l'unica cosa di cui ha bisogno. Arthur è un calciatore eccezionale e questo è stato molto chiaro nel breve periodo in cui è stato con noi".